تأكيدات على ضرورة دورات التطوير للأداء الوظيفي.. تعرف على ايجابياتها

2023/09/04 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس "مركز مشورة" للدراسات والتنمية، حيدر عبد الزهرة التميمي، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، على ضرورة دورات تطوير الأداء الوظيفي، فيما كشف عن فوائد إيجابية "كبيرة" لهذه الخطوة.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المؤكد أن التدريب يسهم في تطوير الموارد البشرية ويحقق جملة من الثمرات أهمها تنظيم العمل، واستغلال الوقت، والحصول على درجة عالية من الجودة بأقل قدر من الجهد، وكذلك يمنح التدريب الموظف خبرات تعينه على التمكن في أداء عمله، والتغلب على الصعاب التي تواجهه، فضلاً عن إسهامها في تفادي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها.

وتابع، أنه "يضاف إلى ما ذكر مسألة يشير إليها المختصون وهي أنّه ـ أعني التدريب ـ يزيد من تماسك الموظفين ويقوي ولاءهم للمؤسسة التي يعملون فيها"، مبينا، أن "هذا على المستوى العام وعلى مستوى القيادات الإدارية أعتقد أنّ أهمية التدريب تكمن في أنها تمنح المسؤول القدرة على التعامل مع من يعملون معه، وتنمي قدرته في استيعابهم ، وامتصاص غضبهم في الأزمات، ويسهم في اضفاء الصبغة الرسمية في طريقة تعامل المدراء وسلوكياتهم داخل العمل الوظيفي وخارجه"، موضحا: "أعني التحلي بفن الأتكيت والتعامل، ويطور قابليتهم على التخطيط ورسم الاستراتيجيات في العمل".

وبيّن التميمي أن "ما ذكر يفضي إلى حقيقة مفادها أنّ التدريب ضروري في جميع المؤسسات الحكومية لأنّها بالتأكيد تتطلع إلى الارتقاء، والتنافس من أجل التميّز، ولأنّ التدريب عملية شاملة، أعتقد أنّ جميع المستويات المتواجدة في كل القطاعات بحاجة إليه".

وتابع انه "لكن للأسف الشديد هنالك ملاحظة في مؤسساتنا الحكومية فيما يخص التدريب وهو اتصافه بالشكلية على المستويين، مستوى الجهة المسؤولة المنفذة للبرامج التدريبية التي لا تعتمد برامج تدريبية على وفق الحاجة الحقيقية، وفي كثير من الأحيان لا يستعان بخبراء مختصين في التدريب، ولا نملك في بلدنا جهة رسمية تمنح اعتمادية التدريب والحقائب التدريبية على حد علمي"، مضيفا: "أمّا من جهة الموظفين ففي كثير من الأحيان لا تستثمر الدورات التدريبية من أجل الإفادة الحقيقية منها وإضافة خبرات جديدة للموظف وإنما تكون المشاركة فيها عند كثير من الموظفين من أجل قضاء الوقت، أو التمتع بإجازة، أو إكمال مستلزمات تقييم الأداء، أو السياحة إذا كانت خارج العراق".

وختم رئيس "مركز مشورة" للدراسات والتنمية قوله، إنه "يتوجب علينا إيجاد السبل التي تعزز ثقافة أهمية التدريب، وتكون عدد الدورات التي يحصل عليها الموظف وينتفع منها معياراً من معايير تقييمه، ويعتمد مبدأ التقييم في الدورات حتى على مستوى القيادات لكي لا تصطبغ الدورات بصبغة شكلية، وتكون بشكل دوري في أوقات غير متقاربة نوعاً ما، لكي لا تؤثر في مسيرة العمل".

يذكر أن مصطلح تطوير الموظفين (بالإنجليزية: Employee Development)، هو مجموعة من العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية والمسؤولين في الشركة؛ بهدف تحسين مهارات الموظفين وتطويرهم ورفع أدائهم وتحديد أهدافهم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم وخلق بيئة عمل إيجابية، وهذه العمليات لها عدة أشكال، مثل: برامج التدريب، ورش العمل، العمل الجماعي، والندوات وغيرها.