الداخلية تحصي مميزات طريق "الفاضلية" وتؤكد عدم تسجيل خروقات خلال الإربعينية

2023/09/04 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت وزارة الداخلية العراقية، مميزات طريق "الفاضلية" الرابط بين بغداد وكربلاء والذي افتتح اليوم الإثنين.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري افتتح اليوم طريقا مهما لفض الازدحامات المرورية وهو طريق جسر الفاضلية والذي سيكون رافداً مهماً للتفويج العكسي للزائرين وطريقاً إضافياً بين بغداد وكربلاء".

وأكد المحنا، "عدم تسجيل اي خرق امني خلال الزيارة الأربعينية"، التي تصادف بعد غد الأربعاء. ولفت المحنا الى "تسجيل بعض الاعتداءات الفردية"، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات المناسبة والوصول الى الفاعلين".

ونوه الناطق باسم وزارة الداخلية إلى أن "الخطة الأمنية تسير وفق ما مخطط لها".

ويواصل الزائرون حث الخطى صوب كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين، وسط جهود كبيرة مبذولة من الجهات المعنية لتوفير الخدمات لهم.

ووصل حتى الآن، اكثر من 3 ملايين ونصف زائر أجنبي الى العراق لأداء الزيارة. وفي 23 / 8 / 2023، توقعت قيادة العمليات المشتركة وصول 7 ملايين أجنبي للمشاركة في الزيارة الأربعينية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، "نتوقع وصول من 5 الى 7 ملايين زائر اجنبي"، مؤكدا "نشر 15 الف عنصر امني وتكثيف أعداد المفتشات والمفتشين".