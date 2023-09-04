الحشد الشعبي يكشف عن إحباط محاولة لأستهداف الزائرين بالعبوات الناسفة في مندلي

2023/09/04 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، إحباط محاولة لاستهداف الزائرين بالعبوات الناسفة في قضاء مندلي.

وقال الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من فوج مغاوير القيادة تحركت، صباح اليوم، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تؤكد وجود عبوات ناسفة في قرية جاسم العاجل حوض الندا بقضاء مندلي".

وأوضح أن "القوة عثرت على عبوتين معدتين للتفجير، وعتاد بي كي سي وقنابل يدوية"، مبيناً أنه "تم تفجير العبوتين بشكل آمن".