2023/09/04 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأثنين (4 أيلول 2023)، الإطاحة بشبكة مكونة من 70 متهماً متورطين بتهريب النفط وضبط مليوني لتر من المشتقات النفطية.

وذكرت الوكالة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي المشتقات النفطية في اكثر من محافظة"، مشيرةً الى أنه "على ضوء المعلومات تم تشكيل اكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من اجل الحد من الاضرار بالاقتصاد الوطني".

وأضافت أن "العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال ثلاث اسابيع أثمرت بالقاء القبض على 70 مهرباً وضبط مليوني لتر تقريباً من المشتقات النفطية اضافة الى ضبط 18 موقعا نفطياً ومجموعة من الشاحنات التي كانت تهرب هذه المشتقات" .

وأشارت الوكالة بحسب البيان الى أن "المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته"، مؤكدةً "إحالتهم الى الجهات التحقيقية استعدادٍ لمثولهم امام القضاء"