رئيس الوزراء يؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وكندا في جميع المجالات

2023/09/04 | 15:50 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وكندا في جميع المجالات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، السفير الكندي غريغوري غاليغان، بمناسبة انتهاء مهامّ عمله في العراق".

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن شكره لغاليغان لما قدمه من جهد طوال مدة عمله في العراق، مؤكداً "أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وكندا في جميع المجالات، التي أثمرت عن تعاون بناء وحيوي بين البلدين".

من جانبه، أكد غاليغان "حرص بلاده على دعم جهود العراق والتعاون معه في مواجهة الآثار والتحديات الناجمة عن التغييرات المناخية، من خلال مساعدة العراق على الاستثمار الأمثل للموارد المائية، بالإضافة إلى الاستمرار في خطط التدريب والمشورة للقوات الأمنية التي تُقدمها كندا، ضمن فريق التحالف الدولي العامل في العراق لمكافحة الإرهاب".