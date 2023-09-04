الأمن العراقي يبسط سيطرته على بلدة "الصد الساخنة"

2023/09/04 | 15:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الاثنين، بإكمال خطة تأمين طريق موصل - بغداد في حدود بلدة ساخنة تعد خط صد ضد تنظيم داعش.

وقال مدير ناحية تلول الباج شمال غربي صلاح الدين، حاتم طلك الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية عززت الناحية بقوات إضافية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وافتتحت مركزاً للشرطة لتأمين ناحية تلول الباج ومحيطها والطريق الإستراتيجي الرابط بين الموصل والمؤدي إلى بغداد بطول 40كم".

وأكد أن "قوات الأمن توغلت ثلاثة كيلومترات نحو أطراف نينوى لتأمين الناحية والطريق الحيوي بعدما كانت مهددة من قبل تنظيم داعش خلال الأشهر الماضية"، مشيراً إلى أن "استقرار الناحية وعدم تسجيل أي حوادث أو تحركات لعناصر داعش الذين فروا وانسحبوا إلى أماكن بعيدة بعد إغلاق المنافذ أمامهم".

وتعد ناحية تلول الباج (15كم جنوب غرب قضاء الشرقاط) شمالي صلاح الدين من خطوط الصد الملتهبة، وجنوب شرق نينوى وتقع في قلب الطريق الرابط بين بغداد والموصل وتعرضت لهجمات مستمرة خلال الفترات الماضية.