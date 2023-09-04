وزير التعليم يؤكد حرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على تطوير الشراكات العلمية والتعليمية مع مصر

2023/09/04 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأثنين (4 أيلول 2023)، مع سفير مصر لدى العراق وليد محمد إسماعيل أفق التعاون الأكاديمي المشترك بي البلدين.

وذكر بيان لوزارة التعليم، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل وبحثا أفق التعاون الأكاديمي المشترك في ضوء سياقات التفاهم بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن "العبودي أكد خلال اللقاء حرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على تطوير الشراكات العلمية والتعليمية مع نظيراتها في المنطقة والعالم"، لافتا الى أن "البرامج المشتركة تمثل مرتكزا هاما لمسارات التعاون والتنسيق بين الجانبين مشيرا في الوقت نفسه أن الجامعات العراقية تشهد استقبال الطلبة الدوليين في العام الدراسي المرتقب 2024/2023 من خلال المبادرة الرائدة ادرس في العراق".

وتابع البيان أن "الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية مستعدة لتبادل المنح والزمالات الدراسية وعقد المؤتمرات والورش والبحوث المشتركة مع الجامعات المصرية في المجالات العلمية والمعرفية".

من جهته أكد السفير المصري وفقاً البيان أن "بلاده تتطلع الى مزيد من العلاقات الإيجابية على الصعيد الأكاديمي وتمكين جامعات البلدين من مساحات العمل المشترك الذي يخدم مصلحة الشعبين".



