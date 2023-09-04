راموس يحدد سبب عودته لإشبيلية

2023/09/04 | 17:40 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، سيرجيو راموس، أسباب اختياره العودة لصفوف فريقه السابق إشبيلية، خلال الموسم الحالي.وقال راموس، خلال تصريحاته للصحفيين، فور وصوله:" وجودي هنا يمثل عهدًا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا (لاعب إشبيلية الذي توفي في 2007)".وأضاف،" سعيد بالعودة، ولم يكن من المنطقي الذهاب لأي مكان آخر قبل المرور من هنا".وسيلعب راموس لإشبيلية لمدة موسم واحد، مع أولوية التمديد لعام آخر، مقابل راتب متواضع، حسبما كشفت تقارير صحفية.