وزارة الشباب تعلن اطلاق منحة جميع الرياضيين الرواد والابطال

2023/09/04 | 18:00 - المصدر: الفرات نيوز

اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اطلاق المنح الخاصة بالرياضيين الابطال والرواد بصورة تامة، ودعت الدائرة الادارية والمالية جميع المستفيدين من المنحة، الذين ظهرت اسمائهم في القوائم المعلنة، ومن لديهم البطاقة الالكترونية الى مراجعة مكاتب التسليم لصرف المنحة، اما بخصوص الابطال والرواد ممن ليس لديهم البطاقة الالكترونية الماستر كارد، فعليهم مراجعة القسم المالي في الدائرة المعنية، الاسبوع المقبل لغرض استلام صكوك مصرفية بالمبالغ الخاصة بهم.