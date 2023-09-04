وزير النقل يدعو نظيره السعودي إلى إعادة تفعيل الخط الجوي

2023/09/04 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

على هامش مؤتمر استدامة الصناعة البحرية.. وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي المشاريع المشتركة بين البلدين

على هامش اجتماعات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، التقى معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، اليوم الإثنين، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي السيد صالح بن ناصر الجاسر، لبحث مشاريع واتفاقيات قطاع النقل بين البلدين.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان معالي الوزير نقل في مستهل اللقاء تحيات وسلام دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني الى جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولي المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن رؤية الحكومة العراقية تتمحور حول إيجاد تكامل اقتصادي مع دول المنطقة، بما يعزز موقفها في التجارة العالمية، ويضمن مستقبل أجيال شعوب المنطقة.

وذكر السيد السعداوي، خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة العراقية لدى المملكة العربية السعودية السيدة صفية السهيل ووكيل وزارة النقل للشؤون الفنية المهندس طالب بايش وعدد من مسؤولي الوزارة، أن الحكومة العراقية حريصة على تعزيز العلاقات العامة، والتعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف البيان، أن الاجتماع بحث ملفات عدة، فيما تركز الحديث حول مشروع الربط السككي بين العراق والسعودية لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين بين البلدين.

وتابع البيان، ان الاجتماع بحث بشكل مفصل مشروع طريق التنمية الذي شرعت فيه الحكومة العراقية، وأبدى الجانب السعودي دعما كبيرا للمشروع، وان الأيام القليلة القادمة ستشهد زيارة وفد فني سعودي الى بغداد لبحث تفاصيل المشروع.

وتطرق اللقاء، وفقا للبيان، الى اتفاقية النقل البحري بين البلدين، التي تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية، من أجل زيادة التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.

ولفت البيان الى ان الاجتماع استعرض عمل لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي، دعا السيد السعداوي الجانب السعودي الى إعادة تفعيل خط بغداد - الرياض، الذي توقف عن العمل منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث ابدى الجانب السعودي استعداده للتعاون وبحث موضوع النقل الجوي.

بدوره، أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عن شكره وامتنانه لتلبية السيد السعداوي دعوة حضور مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المنعقد في جدة.

وقال الجاسر، إن المملكة العربية السعودية تدعم تعزيز التعاون المشترك مع بغداد، مؤكدا أن المملكة لديها شبكة نقل متكاملة بالقرب من الحدود العراقية، وبالامكان ايصالها وربطها مع شبكات النقل العراقية.

وأكد أن الرياض تهتم ومستعدة لدعم مشاريع العراق الستراتيجية، مبينا حرص المملكة على تنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين.

وذكر، ان العراق والسعودية يحظيان بموقع جغرافي مميز، وبالامكان الاستفادة من ذلك في مشاريع مشتركة بين البلدين تعزز التكامل الاقتصادي.

ونوه السيد الجاسر، بأن الخطوط الجوية العراقية مرحب بها في مطارات المملكة العربية السعودية، متعهدا بتذليل اية عقبات تواجه عملية استئناف الرحلات الجوية بين بغداد والرياض.

يتبع..



