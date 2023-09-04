المندلاوي يشيد بالجهود الاستثنائية للوزارات المعنية كافة التي دأبت على إنجاح الزيارة الأربعينية

2023/09/04 | 19:50 - المصدر: واع

بغداد- واعأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، بالجهود الاستثنائية للوزارات المعنية كافة التي دأبت على إنجاح الزيارة الأربعينية.وقال المندلاوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" لم أجد في مفردات الشكر والثناء والعرفان ما يفي حق خدمة المواكب الحسينية، وهم يقدمون لعشرات الملايين من الزائرين السكن والطعام والخدمة بكل صنوفها، حباً بالإمام الحسين (ع)، لقد رسختم قيماً فريدة لم يسبقكم إليها أحد في الإنسانية والكرم والضيافة وحب أهل البيت عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين".وأشاد المندلاوي،" بالجهود الاستثنائية لصنوف القوات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع والأمن والحشد الشعبي، وجميع كوادر الوزارات الخدمية في الصحة والبلديات والكهرباء والنقل وغيرها، والتي دأبت وما زالت على إنجاح خطة الحكومة للزيارة الأربعينية".