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قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
2023/09/04 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظة كركوك التي سجلت أدنى سعر في الأسواق المحلية جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها قبل يومين، حيث بلغ سعر الصرف فيها اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، 151 ألف دينار للمائة دولار.

وأدناه قائمة في أسعار صرف الدولار امام الدينار لكل محافظة، مع الإشارة الى ان سعر الدولار يمثل وقت النشر ويتغير بسرعة، علماً ان السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار:

100$=153,400 بغداد

100$=154,250 أربيل

100$=153,100 البصرة

100$=154,250 سليمانية 

100$=154,250  دهوك

100$=151,350  كركوك

100$=154,350  حلبجة

100$=154,100  نينوى

100$=153,650  النجف

100$=153,900  الانبار

100$=153,850  المثنى

100$=153,850  ذي قار

100$=153,800  كربلاء

100$=153,900  ديالى

100$=153,850  بابل

100$=153,900 واسط

100$=153,800 الديوانية

100$=153,850 صلاح الدين

100$=153,900 ميسان

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