قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظة كركوك التي سجلت أدنى سعر في الأسواق المحلية جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها قبل يومين، حيث بلغ سعر الصرف فيها اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، 151 ألف دينار للمائة دولار.
وأدناه قائمة في أسعار صرف الدولار امام الدينار لكل محافظة، مع الإشارة الى ان سعر الدولار يمثل وقت النشر ويتغير بسرعة، علماً ان السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار:
100$=153,400 بغداد
100$=154,250 أربيل
100$=153,100 البصرة
100$=154,250 سليمانية
100$=154,250 دهوك
100$=151,350 كركوك
100$=154,350 حلبجة
100$=154,100 نينوى
100$=153,650 النجف
100$=153,900 الانبار
100$=153,850 المثنى
100$=153,850 ذي قار
100$=153,800 كربلاء
100$=153,900 ديالى
100$=153,850 بابل
100$=153,900 واسط
100$=153,800 الديوانية
100$=153,850 صلاح الدين
100$=153,900 ميسان