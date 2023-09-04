مصر تعد قائمة بشركات مقاولاتها لتنفيذ مشاريع في العراق

2023/09/04 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيَّة المصريّ، عاصم الجزار، ان وزارته "ستقوم بإعداد قائمة بشركات المقاولات المصريَّة، القادرة على تنفيذ المشروعات في العراق".

وأفاد بيان للخارجية العراقية صدر عنها اليوم الإثنين (4 أيلول 2023) تلقته "بغداد اليوم، ان الجزار استقبل أمس الأحد سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة أحمد نايف رشيد الدليميّ، في مقر الوزارة بالعاصمة الإداريَّة الجديدة".

وأشاد السفير الدليمي "بالتجربة المصريَّة في بناء المدن الحديثة والمجمعات السكنيَّة وضرورة الاستفادة من التجربة المصريَّة في العراق من خلال الاستعانة بالخبرات المصريَّة في مجال إعمار الطرق وبناء الجسور لما تمتلكه مصر من خبرات في هذا المجال، كما تم بحث نتائج زيارة الوزير المصريّ عاصم الجزار إلى العراق خلال الشهر الماضي الأمر الذي سيعزز التعاون في مجال الإعمار والبنيَّة التحتيَّة".

من جانبه، أعرب الجزار عن تقديره للسفير العراقيّ وللحكومة العراقيَّة، مُؤكَّداً أنَّ هناك توجيهات دائمة من القيادة السياسيَّة المصريَّة بتقديم كل الدعم الممكن لجمهوريَّة العراق الشقيق، فى تنفيذ المشروعات التنمويَّة المُختلِفة، خاصةً مشروعات البنيَّة الأساسيَّة والتنميَّة العمرانيَّة".