السوداني يوجه بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك

2023/09/04 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (4 أيلول 2023) بإطلاق سراح المعتقلين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم" ان السوداني "وجه بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة".

ويوم أول أمس السبت، شهدت محافظة كركوك توترات أمنية غير مسبوقة منذ العام 2017، حيث اقدم مجهولون على اطلاق الرصاص على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل مما أدى الى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحسب شرطة كركوك، وعلى اثرها فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال الذي رُفع بوقت سابق أمس الأحد.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله أمس وفد من مختلف مكونات كركوك، أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل على وفق القانون" وفقاً لبيان مكتبه.

وقدم نواب كرد خلال اللقاء 7 مطالب للسوداني في مقدمتها إطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث واعتبار القتلى شهداء وتعويض الجرحى.