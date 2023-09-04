الصناعة تكشف عن إجراءات لدعم المنتج المحلي ومشاريع الشباب

2023/09/04 | 21:25 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلاميأوضحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، مهام ومسؤوليات المديرية العامة للتنمية الصناعية، وفيما أوضحت إجراءاتها في تأسيس المشاريع ودعم مشاريع الشباب، كشفت عن إجراءات لدعم المنتج المحلي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للتنمية الصناعية تقوم بإجراءات منح إجازات تأسيس المشاريع الصناعية للأنشطة ( الغذائية ، الكيمياوية، الإنشائية ، النسيجية ، المعدنية والهندسية ) وفقا لقانون 20 لسنة 1998".وأضافت" كما تمنح المديرية التسهيلات مثل تقدير الحاجة للمواد النفطية وتسهيل مهمة هيئة الكمارك وكتب تخصيص أراض للمشاريع الصناعية المسجلة في المديرية إلى دوائر البلدية وعقارات الدولة".وتابعت، "فيما يخص تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية قامت المديرية بإجراءات عديدة من ضمنها التوعية والتثقيف لجميع الصناعيين بطرق حماية منتجاتهم الرصينة وكيفية المنافسة مع المستورد ونظمت ورش عمل ودورات عديدة إذ تم إعداد وطباعة الفولدرات التي توضح آلية وخطوات حماية المنتج وتوزيعها على الصناعيين كما تقوم المديرية بشكل مستمر بمطالبة الجهات الرسمية العليا بتفعيل قوانين ( التعرفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك ) للحفاظ على المنتج المحلي".وأكدت، أنه "وبعد المناشدات تم إصدار قرار بحماية مجموعة من المنتجات لمختلف الصناعات الغذائية والجلدية والكيمياوية وغيرها ومن أبرزها صناعة العصائر عن طريق فرض رسم كمركي على المستورد لمثيلاتها من الصناعة الأجنبية وكان لهذا الإجراء دور إيجابي فاعل وتمت ملاحظة أثره على الأسواق العراقية".وزادت، إنه "وفيما يخص دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تبنت المديرية مبادرة منذ 8 سنوات خاصة بدعم الشباب الخريجين العاطلين عن العمل بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تعنى بتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة خاصة بهم مسجلة ومجازة لدى المديرية مقابل تسهيلات يحصل عليها الخريج من المديرية تصل إلى 90 بالمئة من قيمته تبدأ من تخفيض رسوم الحصول على إجازة تحت التأسيس وتخصيص مواقع في شركات وزارة الصناعة تقام عليها المشاريع".وتابعت، "يضاف إلى ذلك منهاج تدريب للشباب وتقديم الاستشارات والمعونة في اختيار أفكار المشاريع الملائمة لهم وأثمرت عن منح ما يقارب 200 إجازة تأسيس للشباب لمختلف الصناعات التقليدية وذات النمط غير المطروق مثل صناعة الأجهزة الكهربائية ومناحل العسل، وكذلك تقوم المديرية بشكل مستمر بالترويج عن منتجات المشاريع الصناعية المسجلة لديها من خلال مواقع التواصل الخاصة بها وكذلك من خلال إقامة المعارض".