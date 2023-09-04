2023/09/04 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن إحصائية بعدد الزوار المستفيدين من خدمات الاتصالات والانترنت المجاني التي تقدمها المديرية لزوار اربعينية الامام الحسين (ع) منذ اليوم الأول من شهر صفر ولغاية الان.وأفادت إحصائية المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز بأن “الموقف الاحصائي التراكمي للمستفيدين من الخدمات التي […]

ظهرت المقالة مديرية اتصالات الحشد: أكثر من 16 مليون زائر استفادوا من خدمة الانترنت المجاني أولاً على ايرث نيوز.