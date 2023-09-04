2023/09/04 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت شرطة نينوى، اليوم الاثنين، جريمة قتل احد المواطنين، فيما القت القبض على الجناة. وذكر بيان للقيادة وتلقته ايرث نيوز، “بأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل من مديرية مكافحة الاجرام وبعد اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الادلة والمعلومات والاستفادة من كامرات المراقبة والتعمق في التحقيق […]

ظهرت المقالة شرطة نينوى تكتشف جريمة قتل احد المواطنين وتلقي القبض على الجناة أولاً على ايرث نيوز.