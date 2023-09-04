2023/09/04 | 22:11 - المصدر: جريدة

علق الكاتب الصحفي حسام خير الله اليوم الاثين ان المحكمة الاتحادية نظرت بقضية تصويت على اتفاقية لم يتحقق فيها النصاب الدستوري المطلوب الذي هو ( الثلثين ) و هي ذكرت هذه المخالفة للمادة ٦١ رابعا من الدستور العراقي.

خير الله اوضح في تصريح لــ”جريدة“، ان الملف من الناحية الفنية هناك صعوبة لكون الاتفاقية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٣ ليست محلية بل يتعلق بها وجود طرف ثاني ” دولي ” وهو دولة الكويت.

واضاف ان الاشكال الفني ايضا ينقسم الى من يرى بان خور عبدالله التميمي هو “حالة خاصة ” بالعراق ولايمكن الاتفاق مع الكويت حوله وهو راي بعض النواب ، وبين من يراه ” حالة مشتركة ” مع الكويت كما هو مواقف جميع الحكومات السابقة ، والذي فُسر موقفها على انه تنازل عن حقوق سيادية للعراق خصوصا مع ذهاب “خط التالوك” والذي هو اعمق نقطة ابحار للجانب الكويتي حسب تعبيره.