برشلونة يحسم تجديد عقد تشافي

2023/09/04 | 22:20 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اتفق بشكل نهائي مع المدير الفني تشافي هيرنانديز، على تمديد عقده حتى صيف 2026.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن" لابورتا أنهى اتفاقه مع تشافي على تمديد عقده، في ظل عودة الفريق للمنافسة على الألقاب تحت قيادته".وأشارت الصحيفة، إلى أن "المدير الرياضي ديكو سوف يستكمل مع وكيل المدرب الكتالوني، تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بالفعل".وختمت، "لم يتحدد حتى الآن، موعد الإعلان الرسمي عن تجديد عقد تشافي".وينتهي عقد تشافي مع برشلونة في صيف 2024، علما بأنه قاد الفريق خلال موسم ونصف، لتحقيق لقبي الليجا وكأس السوبر الإسباني.