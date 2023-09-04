مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق مشروع "مسابقة البحث المتميز"

2023/09/04 | 22:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مراسم إعلان مسابقة البحث الأكاديمي المتميز.

وتشرف على المشروع، مؤسسة بارزاني الخيرية، بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل.

وقال رئيس المؤسسة، موسى أحمد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا الإعلان يأتي ضمن برامج المؤسسة لتطوير القطاع الأكاديمي والارتقاء بمستوى البحوث، حيث سيتم المنافسة بين الباحثين الأكاديميين واختيار أكثر البحوث تميزاً للفوز بالمسابقة".

وأكد أحمد، أن "مؤسسة بارزاني الخيرية تخصص من موازنتها جزءاً للاهتمام بالقطاع التعليمي والأكاديمي سنوياً وللمساهمة في هذه النشاطات".