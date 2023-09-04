اعتقال قاتل مدير استخبارات ذي قار والمؤبد لمتاجرة بالمخدرات في النجف

2023/09/04 | 22:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، باعتقال متهم خطير بارتكاب جريمتي قتل، إحداها ضد ضابط رفيع في ذي قار، فيما أدانت محكمة جنايات النجف امرأة وحكمت عليها بالسجن المؤبد، لمتاجرتها بالمواد المخدرة.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية خاصة تمكنت من الإطاحة بمجرم خطير في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ارتكب جريمتي قتل، أحدهما لقائد استخبارات عمليات سومر السابق، العميد علي جميل".

وأوضح المصدر، أن "المعتقل مطلوب وفق أحكام المادتين 4 ارهاب و406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

واغتيل العميد علي جميل، العام الماضي، برصاصة قناص متطور، أثناء محاولته فض نزاع عشائري عنيف بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي النجف، أصدرت محكمة جنايات المحافظة، حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي، ضد امرأة بعد إدانتها بالمتاجرة بالمواد المخدرة.

وأخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "المدانة سعت لإكمال مشوار عمل زوجها السابق في تجارة المخدرات بالتعاون معه، رغم تواجده في السجن بذات الوقت، حيث كانت تتلقى التعليمات منه قبل اعتقالها والحكم عليها".