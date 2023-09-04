تنويه من التربية بشأن عدد المتقدمين لدرجات العقود

2023/09/04 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت وزارة التربية، اليوم الاثنين (4 ايلول 2023)، الى ان عدد المُتقدمين ألكترونيّاً لدرجات العقود الـ 50 ألف تجاوز "المليون" مُتقدّم خلال الـ10 أيام المُحددة.

وقال المتحدث بإسم الوزارة كريم السيد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "عدد المُتقدمين ألكترونيّاً لدرجات العقود الـ 50 ألف تجاوز "المليون" مُتقدّم خلال الـ10 أيام المُحددة".

واضاف، ان "الوزارة قررت إعادة فتح رابط الاستمارة الاسبوع القادم من يوم الأحد المُصادف 10 ولغاية يوم الخميس المُصادف 14 أيلول لإعطاء فرصة لمن لم يستطع اكمال أوراقه خلال الفترة السابقة".



