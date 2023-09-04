خلية الإعلام الأمني: الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة

2023/09/04 | 23:30 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت خلية الإعلام الأمني، أن الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن عدم استقرار الوضع الأمني في محافظة كركوك، وهنا نؤكد ان الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة ولا يوجد أي احداث تعكر صفو الحياة فيها".وأضافت: أن "من يروج لهكذا أنباء غير صحيحة يحاول خلط الأوراق"، مبينة ان أهالي هذه المحافظة كانوا ومازالوا يمتازون بالتعايش السلمي فيما بينهم، ونشهد ان هناك تعاون تام بين المواطنين والقوات الأمنية في هذه المحافظة المعطاء التي هي عنوان وحدة الوطن الغالي".واكدت المحافظة على المكتسبات الأمنية والخدمية في كركوك وباقي محافظات البلاد، داعية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية وان يقف الجميع وبكل المستويات مع وحدة ومصلحة العراق واستقراره.