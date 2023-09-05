2023/09/05 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أعلن النائب مصطفى سند، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة معاوني قائدي عمليات ونجدة كركوك بهجوم من مجاميع كردية في حي الشورجة. وكتب سند في تدوينة طالعتها إيرث نيوز، أن “معاون قائد عمليات كركوك اللواء عبد الرزاق ومعاون قائد نجدة كركوك العميد مازن اصيبا معاً بعد تعرضهم لهجوم من قبل مجاميع كردية في […]

ظهرت المقالة نائب: إصابة معاوني قائدي عمليات ونجدة كركوك بهجوم لمجاميع كردية أولاً على ايرث نيوز.