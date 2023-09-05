2023/09/05 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وإنه بالرغم من الانتقاد الموجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه. وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين: “سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلا […]

ظهرت المقالة بايدن يرد على الانتقادات الموجهة إليه بسبب تقدمه بالعمر: كلما كبر في السن ازداد حكمة أولاً على ايرث نيوز.