الإعلام الأمني يؤكد استقرار اوضاع كركوك وانتهاء تظاهرات "الشورجة" بلا خسائر (صور)

2023/09/05 | 00:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين، الأنباء المتداولة عن عدم استقرار الأوضاع في شوارع محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم استقرار الوضع الأمني في محافظة كركوك".

وأكدت الخلية؛ أن "الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقر ولا يوجد أي احداث تعكر صفو الحياة فيها، وأن من يروج لهكذا أنباء غير صحيحة يحاول خلط الأوراق، ونبين ان أهالي هذه المحافظة الكريمة كانوا ومازالوا يمتازون بالتعايش السلمي فيما بينهم، ونشهد أن هناك تعاونا تاما بين المواطنين والقوات الأمنية في هذه المحافظة المعطاء التي هي عنوان وحدة الوطن الغالي ونؤكد أيضاً على المحافظة على المكتسبات الأمنية والخدمية في كركوك وباقي محافظات البلاد".

ودعت الخلية في بيانها الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية وأن يقف الجميع وبكل المستويات مع وحدة ومصلحة العراق واستقراره".

وفي غضون ذلك؛ أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك انتهاء المظاهرات في منطقة الشورجة بدون أي خسائر.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ذكر أن قائد الشرطة يشكر المواطنين المتعاونين ويوعد كل من يثير الشغب بتطبيق القانون بحقهم حفاظا على أرواح المواطنين وأمن كركوك خط أحمر ويثمن دور القوات الأمنية كافة لمهنيتهم في أداء عملهم.