أُنس جابر تودع "أميركا المفتوحة" من ثمن النهائي
2023/09/05 | 02:00 - المصدر: واع
متابعة - واع
ودعت التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالميا وصيفة النسخة الأخيرة، بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام الصينية كينوين جينغ 2-6 و4-6 في ثمن النهائي، الإثنين.
ولحقت جابر بالبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى حاملة اللقب، خارج آخر البطولات الأربع الكبرى.
وكانت شفيونتيك جُردت من لقبها، الأحد، بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.
ودعت التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالميا وصيفة النسخة الأخيرة، بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام الصينية كينوين جينغ 2-6 و4-6 في ثمن النهائي، الإثنين.
ولحقت جابر بالبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى حاملة اللقب، خارج آخر البطولات الأربع الكبرى.
وكانت شفيونتيك جُردت من لقبها، الأحد، بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.