2023/09/05 | 02:00 - المصدر: واع

متابعة - واعودعت التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالميا وصيفة النسخة الأخيرة، بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام الصينية كينوين جينغ 2-6 و4-6 في ثمن النهائي، الإثنين.ولحقت جابر بالبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى حاملة اللقب، خارج آخر البطولات الأربع الكبرى.وكانت شفيونتيك جُردت من لقبها، الأحد، بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.