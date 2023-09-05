2023/09/05 | 08:30 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي الشباب السعودي رسمياً عن تعاقده مع اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد الاسباني.وأصدر الشباب مقطع فيديو لتقديم للاعب عبر منصة (إكس) وكتب عليه: "مهما كثرت الأقاويل.. كاراكو أصبح أسداً".ووصل كاراسكو الى السعودية، يوم أمس الإثنين ليتم تقديمه كلاعب جديد في صفوف فريق الشباب.وأكد خبير سوق الانتقالات (فابريزيو رومانو) أنه تم توقيع جميع المستندات الخاصة بالصفقة بالإضافة لإجراء الاختبارات الطبية.وأشار رومانو إلى أن كاراسكو وقع عقدا مدته (3) سنوات وحصل أتلتيكو مدريد على (15) مليون يورو نظير الصفقة.المصدر : كورة