الاستخبارات تطيح بمطلوبين للقضاء في بغداد بتهم الارهاب وتجارة المخدرات

2023/09/05 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

بواجبين منفصلين المديرية العامة للاستخبارات والامن تطيح بمطلوبين للقضاء في بغداد بتهم الارهاب وتجارة المخدرات بمتابعة ميدانية دقيقة للبحث عن المطلوبين للقضاء تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب وذلك من خلال تواجده في منطقة الكرادة ببغداد، الصادره بحقه […]

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