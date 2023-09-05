2023/09/05 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بات مانشستر يونايتد الإنجليزي في خضم أزمة جديدة بطلها مهاجمه أنتوني، بعد أن استُبعد من تشكيلة منتخب البرازيل على خلفية مزاعم صديقته السابقة بالاعتداء الجسدي عليها لدرجة تهديدها بالقتل. ونشرت تقارير صحفية برازيلية اتهامات غابرييلا كافالين، التي وصفها أنتوني يوم الإثنين بـ”الكاذبة”. وتأتي الوقائع الجديدة بعد أسبوعين من استغناء النادي عن خدمات مهاجمه […]

ظهرت المقالة أنتوني وصديقته.. تفاصيل أزمة هزت البرازيل ومانشستر يونايتد أولاً على ايرث نيوز.