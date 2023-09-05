2023/09/05 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يحتوي قشر البيض على عناصر معدنية مهمة تجعله مفيدا في الوقاية من هشاشة العظام.وتقول الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية موضحة: “يحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها. أي أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام. لأنه مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر […]

ظهرت المقالة فوائد غير متوقعة لقشر البيض لصحة الإنسان أولاً على ايرث نيوز.