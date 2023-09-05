2023/09/05 | 09:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت هيئة السياحة، يوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات لتقديم "أفضل" الخدمات الفندقية للزائرين في محافظتي كربلاء و النجف ، مؤكدة على أهمية بذل أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال رئيس هيئة السياحة ظافر مهدي عبد الله ، إن الهيئة أعدت خطة لاستيعاب أعداد الزائرين في الفنادق ذات الدرجة الاولى ، لافتا الى توفير مايقارب 524 فندقاً في محافظة كربلاء التي تحتوي (62 ) الف غرفة، فيما جهّزت محافظة النجف مايقارب (267 ) فندقا شملت بحدود (3000) الف غرفة مهيأة لاستقبال زوار الامام الحسين.

وأكد، أن "الحكومة تنظر بعين المسؤولية تجاه ملف تنظيم الزيارات، بوصفه التزاماً شرعياً ووظيفياً، فضلاً عما يشكله هذا الملف من أهمية اقتصادية لتنشيط السياحة الدينية، ما يتطلب وضع الخطط والبرامج لاستيعاب الأعداد المليونية"، مشيراً إلى "التنسيق المتواصل مع المسؤولين في الدول الأخرى فيما يتعلق بتفويج الزائرين وتقديم التسهيلات المطلوبة في المنافذ الحدودية".

كما اشار عبدالله الى تولي اللجنة مهام وضع الخطط والحلول الاستراتيجية لاستيعاب ملايين الزائرين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية، باتجاه المدن المقدسة، وتتضمن إنشاء وتأهيل الطرق وإقامة الجسور وبناء السكك الحديد ومنشآت المنافذ الحدودية وساحات تبادل الزائرين، والفنادق والمدن لاستراحة الزائرين.

وبين ان عدد الزائرين الأجانب الداخلين للأراضي العراقية عبر جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)، بلغ لغاية الان مايقارب 3 ملايين و750 ألف زائر من خارج العراق لأداء مراسم زيارة الأربعين، لافتا الى جنسيات الوافدين وهي (باكستان ،الهند ،ايران ،افغانستان ،امريكا ،كندا ،بريطانيا ،دول الخليج،تركيا ،اذربيجان ).