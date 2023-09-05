الاطاحة بإرهابي وتاجر مخدرات في بغداد

2023/09/05 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023) إلقاء القبض على متهم بالارهاب وتاجر مخدرات وسط بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمتابعة ميدانية دقيقة للبحث عن المطلوبين للقضاء تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب وذلك من خلال تواجده في منطقة الكرادة ببغداد".

وأضافت أن "المتهم صادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤)ارهاب من محكمة تحقيق الكرخ الاولى"، مشيرةً الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه واحاله الى القضاء".

ومن جهة اخرى، قالت المديرية، بحسب البيان أنه "بجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة استطاعت من خلاله مفارز المديرية انفا من القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة الشعب شمال العاصمة وفق مذكرة قبض صادره بحقه (٢٨) مخدرات من احدى المحاكم المختصة، حيث تم تسليمه الى الجهات المعنية اصوليا".