بعد قرار إغلاقه.. التربية تعيد إفتتاح معهد الفنون الجميلة في أربيل

2023/09/05 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعاد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري إفتتاح معهد الفنون الجميلة في ممثلية اربيل تلبية لمناشدات الاهالي بعد صدور قرار بإغلاقه في وقت سابق، موعزاً الى مدير عام الاعداد والتدريب في الوزارة احمد الشويلي بالتوجه الى المحافظة ولقاء الجهات المعنية هناك.





وأشار المكتب الإعلامي في الوزارة الى مقابلة الشويلي لمدير عام ممثلية اربيل مضر محمود جرجيس ومدير معهد الفنون الجميلة علي النعيمي مناقشاً معهم سبل تعزيز ودعم طلبة معاهد الفنون الجميلة و اطلاق العنان الى احلامهم لتُحلق في فضاء الابداع مؤكداً ان الوزارة تسعى بكل امكانياتها لتنمية الطاقات الشبابية للارتقاء بواقع الفن الاصيل الهادف.