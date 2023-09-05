2023/09/05 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، توضيحا يخص خدمة الإنترنت وتخفيض أسعارها. وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنها “مع شركاتها العامة تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة للحكومة الاتحادية بموجب الدستور والقوانين النافذة وأنها تنفذ الخطط والسياسات التي أقرت في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي”. وأضافت أن “الخطوات التي تتخذها الوزارة لتحسين خدمة الإنترنت وتخفيض […]

ظهرت المقالة توضيح من وزارة الاتصالات يخص تخفيض اسعار خدمة الانترنت أولاً على ايرث نيوز.