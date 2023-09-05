2023/09/05 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، الوزارات المعنية بالقيام بواجباتها تجاه التجاوزات الكويتية على أراضي ومياه وثروات العراق، مؤكدةً أنه سيتم اللجوء الى الإدعاء العام في حال الاستمرار في التهاون تجاه هذا الملف، كما سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت. وقالت نصيف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه […]

ظهرت المقالة نصيف: في حال عدم قيام الوزارات المعنية بواجبها تجاه التجاوزات الكويتية سنحيل الملف الى الإدعاء العام أولاً على ايرث نيوز.