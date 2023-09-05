القرعة تضع نفط ميسان في المجموعة الثانية لدوري اليد

2023/09/05 | 12:50 - المصدر: واع

ميسان -واع -شذى السودانيوضعت قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم المقبل ( 2023 -2024) فريق نفط ميسان في المجموعه الثانية .وقال مدرب فريق نفط ميسان لكرة اليد مصطفى عبد محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع )ان "قرعه الدوري الممتاز بكرة اليد وضعت نادي نفط ميسان في المجموعة الثانية الى جانب أندية ( الجيش ، الفتوة ، النصر ، الطلبة ، القاسم ) ".واضاف ان "منافسات المجموعة ستقام بطريقة التجمع في محافظة بغداد والتي ستنطلق في الخامس عشر من الشهر الحالي وستتأهل ثلاث فرق إلى المرحلة النهائية".