2023/09/05 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انتقد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء، مجاملة وزير الخارجية العراقي للوفد التركي الذي جاء لبغداد خلال الفترة الماضية. وذكر مخيف لوكالة ايرث نيوز، ان “اي زيارة تحدث سواء لبغداد او غيرها يكون فيها حديث داخل الغرف المظلمة عكس ما يقال خلال المؤتمرات الصحفية” مبينا ان “وزير الخارجية كان […]

ظهرت المقالة البرلمان يوجه سهام الانتقاد صوب وزير الخارجية العراقي: جامل الوفد التركي بكلام “معسول” أولاً على ايرث نيوز.