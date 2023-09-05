2023/09/05 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، (5 أيلول 2023)، عن ضبط مسافر عراقي قادم من سوريا يخبئ مبلغاً مالياً حاول تهريبه بطريقة احترافية.

وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية ضبط مشتركة من قبل مديرية منفذ القائم بالأشتراك مع مركز الكمرك وشرطة الكمارك ومكتب جهاز المخابرات الوطني، أسفرت عن ضبط مسافر عراقي قادم من سوريا يخبئ أموالا بقيمة 150 مليون دينار بطريقة احترافية يروم ادخالها للبلد خلافا للحد المسموح به وفق قانون وتعليمات البنك المركزي العراقي والكمارك".

ولفت الى ان "هذه العملية تأتي بناءً على الاجراءات المشددة بالتفتيش من قبل هيأة المنافذ والدوائر العاملة لمنع مرور اي مواد مخالفة للقانون". وأشار البيان الى "تشكيل لجنة و تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهم والمضبوطات الى مركز شرطة كمرك القائم لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

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