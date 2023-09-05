التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية

2023/09/05 | 17:00 - المصدر: الفرات نيوز

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار اثنين وعشرين أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية.

ويأتي هذا الإجراء استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 41457 في 2023/7/20 وملحقه 54555 في 2023/8/24.

وتدعو الوزارة المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة.

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