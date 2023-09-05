السعودية تقرر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

2023/09/05 | 17:05 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز 2023م، وتم تمديده ليشمل شهري آب وأيلول، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر كانون الأول من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وبيّن المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".

كما أوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر نيسان من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر كانون الاول من عام 2024م".

وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

المصدر: العربية نت