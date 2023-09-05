2023/09/05 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية. وذكر بيان للتعليم ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “إصدرت اثنين وعشرين أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية”. وأضاف أن “هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم […]

ظهرت المقالة التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها أولاً على ايرث نيوز.