2023/09/05 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

اظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التربية، حصلت عليها “إيرث نيوز”، اليوم الثلاثاء، امراً بإلغاء تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي) بدءاً من العام 2023-2024، واعتبار العام الدراسي 2022-2023 سنة عدم رسوب لطلبة الصف السادس الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) الراسبون للسنة الأولى ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي، مع إيقاف العمل بنظام (المحاولات) هذا العام والاعوام الدراسية القادمة.

ظهرت المقالة التربية تُلغي تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي) واعتبار العام الحالي عدم رسوب أولاً على ايرث نيوز.