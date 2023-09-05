2023/09/05 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

صعدت أسعار النفط اليوم، وبلغ “برنت” أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر 2022، وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط. وقالت موسكو، إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط، البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023. وتزامن ذلك مع قرار سعودي، حيث أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. “برنت” يقفز فوق مستوى 90 دولاراً أولاً على ايرث نيوز.