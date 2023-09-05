2023/09/05 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

أشار قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية أحمد رضا رادان الى مغادرة 4 ملايين زائر من زوار الأربعين الحدود الستة في البلاد، مؤكدا دخول مليونين و 400 الف زائر الاراضي الايرانية منذ بدء شهر صفر حتى الآن.وقال رادان لدى وصوله معبر مهران الحدودي، أن “عبور الزوار تم غالبا في الحدود الـ 6 وهي […]

ظهرت المقالة ايران تحصي أعداد زائريها الداخلين إلى العراق لأداء الزيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.