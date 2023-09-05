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ايران تحصي أعداد زائريها الداخلين إلى العراق لأداء الزيارة الأربعينية

ايران تحصي أعداد زائريها الداخلين إلى العراق لأداء الزيارة الأربعينية
ايران تحصي أعداد زائريها الداخلين إلى العراق لأداء الزيارة الأربعينية
2023/09/05 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

أشار قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية أحمد رضا رادان الى مغادرة 4 ملايين زائر من زوار الأربعين الحدود الستة في البلاد، مؤكدا دخول مليونين و 400 الف زائر الاراضي الايرانية منذ بدء شهر صفر حتى الآن.وقال رادان لدى وصوله معبر مهران الحدودي، أن “عبور الزوار تم غالبا في الحدود الـ 6 وهي […]

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