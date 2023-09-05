2023/09/05 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ألقت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، القبض على متاجر بالمخدرات متلبس بحيازة (8) كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في الانبار. وذكر بيان للداخلية وتلقته ايرث نيوز “نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مديرية شؤون مخدرات الانبار عملية نوعية امنية استباقية اسفرت عن ضبط متاجر بالمخدرات متلبس بحيازة (8) كيلو غرام […]

ظهرت المقالة بحوزته (8) كيلو من مادة الهيروين.. ضبط متاجر بالمخدرات في الانبار أولاً على ايرث نيوز.