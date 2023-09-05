في السليمانية.. مهرجان بمناسبة اليوم العالمي للأعمال الخيرية (صور)

2023/09/05 | 18:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات اليوم العالمي للأعمال الخيرية في السليمانية، يوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من المنظمات الخيرية والمدنية في المحافظة.

وقالت منظمة المهرجان، خانم شوان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن 45 منظمة خيرية ومدنية شاركت اليوم في هذا المهرجان الذي جاء بمناسبة اليوم السنوي للأعمال الخيرية الذي أعلنته الأمم المتحدة.

وبينت أن الهدف الأساسي لليوم الدولي للعمل الخيري هو التوعية بهذا الجانب وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المنظمات تطمح بأن يكون هنالك تجمع دائم يضم كل المنظمات لتقديم خدمات دائمة لإسعاف المحتاجين والمتضررين على مدار العام، مشيرة إلى أن منظمات السليمانية كان لها مواقف جيدة في المحن والأوبئة التي مرت بها المحافظة.

وأكدت شوان أن جميع المنظمات عرضت خلال المهرجان الذي سيستمر ليوم واحد، نتاجاتها لتقدمها بالمجان للعوائل المتعففة.

واعتمد الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، يوماً دولياً للعمل الخيري، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا اليوم في العام 2012.