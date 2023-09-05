حكومة إقليم كردستان: على بغداد منع تكرار ما حدث في كركوك

2023/09/05 | 18:55 - المصدر: العربية

بعد تظاهرات دامية شهدتها كركوك الأسبوع الفائت، أكدت حكومة كردستان العراق أن على بغداد منع تكرار ما حدث في المدينة.وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، بيشوا هوراماني، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث الأخيرة".كذلك أضاف أن حكومة الإقليم "تدرك أن تلك الأحداث أظهرت مدى حساسية محافظة كركوك، ولذلك ينبغي أن تقع ضحية للخلافات السياسية"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".وقال إن الوضع مستقر في محافظة كركوك، رغم وجود بعض مظاهر الاحتجاجات، معتبرا أن الحل الوحيد لأزمة كركوك هو تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي.تفعيل المادة 140وأضاف أن حل أزمة كركوك يكمن في تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، وهي مادة دستورية خاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وتقرير مصيرها الإداري ومنها كركوك.إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن "عواقب ما حصل في الأيام الماضية، لا تزال تخيم على محافظة كركوك، ولا نستطيع نكران أن دماء الشهداء الأكراد الذين سقطوا ضحايا قد تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أهالي المحافظة".كما عبر عن إدانة حكومة إقليم كردستان