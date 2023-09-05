2023/09/05 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تستر فلاديمير زيلينسكي وهو من أصل يهودي على تمجيد النازية في أوكرانيا أمر مثير للاشمئزاز. وقال الرئيس الروسي في مقطع فيديو نشره الصحفي بافل زاروبين في قناته على “تلغرام”، إن القيمين الغربيين، بعد أن وضعوا شخصا من أصل يهودي على رأس أوكرانيا الحديثة، أصبحوا “كما لو كانوا يتسترون على […]

ظهرت المقالة بوتين: زيلينسكي ذي الأصل اليهودي يتستر على تمجيد النازية في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.