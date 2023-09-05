2023/09/05 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انتهى عصر الطاقة الرخيصة في المملكة المتحدة، حيث ستواجه الأسر البريطانية زيادة جديدة في فواتير الطاقة العام القادم، وفق ما أوردت صحيفة “تلغراف”. وتوقع تقرير صادر عن “بنك إينفستك” الإثنين الماضي، أن يعود سقف أسعار الطاقة إلى الارتفاع لما فوق 2000 جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير القادم، وهي أول زيادة خلال عام تقريبا. […]

ظهرت المقالة تحذيرات للأسر البريطانية من انتهاء زمن الطاقة الرخيصة أولاً على ايرث نيوز.